ФОМ: 78 процентов россиян поддержали присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России

Специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявили о том, что 78% россиян в ходе опроса поддержали присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

37 процентов участников опроса выразили мнение, что референдумы в ДНР и ЛНР были проведены своевременно, 44 процента считают, что это необходимо было сделать раньше.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях своевременными считают 42%. Еще 31% респондентов заявили о том, что их нужно было провести раньше.

Напомним, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября.