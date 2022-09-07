«Фрик-тётка и термоядерная русофобка»: Медведев прокомментировал назначение Лиз Трасс премьером Великобритании

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал назначенную на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «фрик-тёткой», её предшественника Бориса Джонсона — «фрик-дядькой», а избрание политика — «сменой караула».

По мнению Медведева, новый британский премьер — некомпетентная и посредственная «термоядерная русофобка», которая не имеет представлений об истории, географии и политике, однако стремящаяся «победить Россию во всём».

«Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5%. <...> Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна», — написал он.

Напомним, что 7 июля Джонсон заявил о своём уходе в отставку. Формальная причина, по которой он покинул свою должность, — разразившиеся скандалы. Один — с шумными вечеринками в период ковидных ограничений, другой — из-за сексуальных домогательств заместителя координатора тори Кристофера Пинчера.

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