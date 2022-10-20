Карта регионов России с уровнями реагирования

Карта: amic.ru

19 октября президент России Владимир Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а в других регионах начали действовать разные уровни готовности. Подробнее о том, где они будут функционировать, — на нашей карте.

Напомним, Алтайский край, согласно указу главы государства, попадает под режим базовой готовности. Подробнее обо всех уровнях можно узнать в нашем материале.