Мэр Красноярска покидает пост

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин покинет пост и перейдёт на работу в администрацию губернатора в качестве его заместителя, сообщает официальный портал региона.

Ерёмин будет курировать вопросы благоустройства столицы и других городов края.

По словам главы региона Александра Усса, новая должность станет продолжением работы Ерёмина, но уже на более высоком уровне.

Сергей Ерёмин возглавлял Красноярск с октября 2017 года, до этого в течение пяти лет занимал пост министра транспорта региона.

Напомним, 25 июля стало известно, что мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом.