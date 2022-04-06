Минздрав: врачи боролись за жизнь Жириновского до последнего

Врачи до последнего момента упорно боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава России. Пресс-служба отмечает, что ведущие специалисты, врачи оказывали ему всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Минздрав выразил соболезнования близким и коллегам Жириновского.

Политик, общественный деятель, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался после длительной и тяжелой болезни 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чём сам заявлял в различных интервью и выступлениях.