Okko, «СберЗвук», SberCloud. «Сбер» избавился от доли в пяти своих активах

Сбербанк продал свои доли в пяти активах — онлайн-кинотеатре Okko, сервисах «СберЗвук» и SberCloud, а также в Центре речевых технологий (ЦРТ) и компании «Эвотор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что компания «пересматривает своё акционерное участие в ряде активов».

«В настоящий момент „Сбер“ не является акционером компаний Okko, „Звук“, SberCloud, „Эвотор“ и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях», — подчеркнули в компании.

В Сбербанке добавили, что намерены сохранить партнёрские отношения с новыми владельцами. Сейчас собственником активов является АО «Новые возможности», которое было создано в конце марта.

Напомним, ранее стало известно о закрытии другого крупного актива — сервиса такси «Ситимобил». Одной из причин называлось нежелание акционеров продолжать инвестировать в компанию, которая не смогла занять 30% доли рынка.