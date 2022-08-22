Патрушев: США вскоре может объявить о дефолте

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что США в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу. Как сообщает «РГ», он отметил, что «поистине беспрецедентный кризис» в Соединённых Штатах вызван санкциями.

Не менее серьёзный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, на съезде которых выступал Патрушев. По его словам, некоторые вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее. По мнению секретаря Совбеза РФ, основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок.

По его данным, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств — Соединённые Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро. При этом, по словам Патрушева, возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны.

«Неконтролируемый рост заимствований привёл к тому, что государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, а Японии — ближайшего американского союзника — приблизился к 10 триллионам», — рассказал коллегам по АСЕАН Патрушев.

По его мнению, с учётом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга, США объявит дефолт, а активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены.