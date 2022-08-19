Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией

Запад не перестаёт готовиться к открытому вооружённому конфликту с Россией. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооружённым конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — сказал он.

Ранее в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация по защите Донбасса развеяла миф о «супероружии», которое западные страны поставляют Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в этом месяце также посоветовал Западу научиться дружить с Россией, потому что так «зубы целее будут».