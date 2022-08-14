Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку России

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал отбирать виды на жительство и визы за поддержку России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы республики, в стране нужно пересмотреть последствия политики предыдущих правительств, которые продавали ВНЖ из корыстных побуждений и тем самым «создали риски для безопасности и способствовали двуязычию». Он подчеркнул, что виды на жительство не должны выдаваться и продлеваться тем жителям Латвии, «кто в будущем примет российское гражданство и будет поддерживать специальную операцию на Украине».

Также Левитс сообщил, что поддерживает требования перестать выдавать россиянам туристические визы во всем Евросоюзе, с которым выступили Финляндия, Чехия и Эстония.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу.