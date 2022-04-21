РФ внесла Марка Цукерберга в санкционный список

Глава компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг внесён в новый российский санкционный список. Соответствующая информация появилась на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что новый «стоп-лист» из 29 американцев необходим в качестве ответа на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции. Попавшим в перечень лицам (а это высшие руководители, бизнесмены, эксперты и журналисты) закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.

Кроме Цукерберга в списке оказались вице-президент США Камала Харрис, первый заместитель Минобороны Кэтлин Хикс, зампред Объединённого комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Минобороны Джон Кирби, руководитель аппарата Белого Дома Рональд Кляйн и другие.

Также в МИД сообщили, что в ближайшее время последует новое объявление об очередном пополнении российского «стоп-листа» в качестве контрмер на враждебные действия властей США.

Напомним, что Meta была признана экстремистской и запрещена в России после того, как в Facebook (также признана экстремистской и запрещена в России) разрешили призывы к насилию в отношении россиян и российских военных.