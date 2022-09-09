Самая крупная кампания в России. Какие выборы проходят в Алтайском крае в 2022 году. Инфографика

Масштабные муниципальные выборы в Алтайском крае выходят на финишную прямую. В большинстве районов и крупных городах заканчивается досрочное голосование, а в Барнауле, напротив, стартует трёхдневный избирательный марафон. Всего в ЕДГ-2022 в Алтайском крае проходит 718 избирательных кампаний. Основные выборы депутатов представительных органов состоятся в шести городах и двух муниципальных округах, 43 районах и 511 сельских поселениях. В результате должны быть распределены 5554 депутатских мандата в органах местного самоуправления.

Дополнительно в крае пройдут выборы глав в 145 сельских поселениях. Всего в рамках кампании-2022 в Алтайском крае было выдвинуто 9983 кандидата, из которых 9653 прошли регистрацию, в том числе и 1843 самовыдвиженца.

Остальные ключевые цифры нынешних выборов смотрите в инфографике amic.ru.