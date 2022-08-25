Володин: Европа потеряет 21 млрд евро в случае запрета въезда российским туристам

Как минимум 21 миллиард евро потеряет Европа, если запретит въезд туристам из России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, подобные инициативы звучат от «потерявших свой суверенитет» государств, таких как Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия и Украина.

«По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — написал Володин в Telegram.

Также политик добавил, что 80% населения Земли не поддерживают антироссийские санкции, и указал на то, что нужно развивать собственную инфраструктуру для путешествий и отдыха в стране.

В августе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян. Спустя несколько дней он передумал и предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу. Часть европейских государств, в свою очередь, поддержали инициативу и уже работают над этим вопросом.