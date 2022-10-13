Володин пообещал ещё более жёсткий ответ, если Украина продолжит совершать теракты

Россия будет отвечать на все попытки совершить теракты в стране, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким», — подчеркнул он.

Володин отметил, что нигде в мире с террористами переговоров не ведут.

«Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — добавил спикер ГД.

Также Володин опубликовал карту регионов Украины под названием «Ответ на теракты киевского режима. Результаты», на которой нанесены точки прилёта российских ракет 10 и 11 октября.

Карта: t.me/vv_volodin

Ранее Володин заявил, что Украиной управляет режим, который «стал террористическим».