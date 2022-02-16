"Вы нам не враг". Президент США Джо Байден обратился к россиянам

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме обратился к россиянам. Видеозапись опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.

“Обращаюсь к российскому народу: вы нам не враг”, — сказал Байден.

Он также заявил, что не верит в желание россиян вступать в кровопролитные бои с народом Украины, которые являются братскими.

Байден вспомнил о том, что во время Второй мировой советские и американские солдаты сражались плечом к плечу, но та война была вынужденной, а с Украиной будет “война по выбору”.

Президент США заявил, что никаких американских ракет на территории Украины не будет, как и американских войск. При этом Америка направила украинцам военную технику.

Байден также отметил, что США будет защищать страны НАТО в случае нападения на них.