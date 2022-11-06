WP: США направили в сторону Ирана военные самолёты

Центральное командование Вооружённых сил США направило самолёты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию. Как пишет «Лента.ру», об стало известно газете The Wasington Post (WP).

США направили в сторону Ирана боевые самолёты, базирующиеся в районе Персидского залива, после докладов разведки «о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии». Отправка самолётов, по мнению издания, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности» партнёрства Вашингтона и Эр-Рияда.

Подчёркивается, что Вашингтон располагает значительными воздушными средствами в регионе. В частности, речь идёт об истребителях F-22 в Саудовской Аравии. Там также добавили, что данный случай подтверждает желание Вашингтона спасти отношения с Эр-Риядом после ухудшения отношений вследствие решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум Красного Знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.