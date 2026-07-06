Крупные переводы могут разрешить проводить только через "Макс"

Россиян также могут обязать подтверждать операции через СМС

06 июля 2026, 22:45, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Крупные денежные переводы в России хотят разрешить проводить только с помощью мессенджера "Макс", сообщает ura.ru со ссылкой на Forbes.

«Минцифры предлагает в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством установить подтверждение "значимых действий" в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс», — написали журналисты Forbes, ссылаясь на источники в IT-сфере.

Ранее предложенную инициативу не включили во второй пакет мер. Власти приняли "конструктивное и взвешенное решение" исключить эту норму, чтобы сохранить за россиянами право самостоятельно выбирать способ подтверждения операций.

По данным источников издания, принудительное использование сервиса "Макс" лишит бизнес возможности применять собственные системы аутентификации. Это также обяжет банки и платформы нести дополнительные расходы на отправку СМС и уведомлений в мессенджеры. Сейчас известно, что информацию о включении требования в итоговый документ официально не подтвердили.