Крупные переводы могут разрешить проводить только через "Макс"
Россиян также могут обязать подтверждать операции через СМС
06 июля 2026, 22:45, ИА Амител
Крупные денежные переводы в России хотят разрешить проводить только с помощью мессенджера "Макс", сообщает ura.ru со ссылкой на Forbes.
«Минцифры предлагает в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством установить подтверждение "значимых действий" в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс», — написали журналисты Forbes, ссылаясь на источники в IT-сфере.
Ранее предложенную инициативу не включили во второй пакет мер. Власти приняли "конструктивное и взвешенное решение" исключить эту норму, чтобы сохранить за россиянами право самостоятельно выбирать способ подтверждения операций.
По данным источников издания, принудительное использование сервиса "Макс" лишит бизнес возможности применять собственные системы аутентификации. Это также обяжет банки и платформы нести дополнительные расходы на отправку СМС и уведомлений в мессенджеры. Сейчас известно, что информацию о включении требования в итоговый документ официально не подтвердили.
23:19:23 06-07-2026
А можно бензин через мах?
00:31:15 07-07-2026
Гость (23:19:23 06-07-2026) А можно бензин через мах?...
можно, но только через "приложение" а не вэб-версию ...
16:04:40 07-07-2026
на айфон будут сами устанавливать мне мах?
16:11:09 07-07-2026
Гость (16:04:40 07-07-2026) на айфон будут сами устанавливать мне мах? ...
А может быть вам еще и продажную женщину на всю ночь? Будете сто рублей раз в неделю переводить и достаточно.