НОВОСТИСпорт

Престижный чемпионат Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле

Мероприятие состоится 23 марта в СК "Темп"

14 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Турнир по бодибилдингу в Барнауле / Фото: amic.ru
Турнир по бодибилдингу в Барнауле / Фото: amic.ru

Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле 23 марта в спортивном комплексе "Темп". Там в течение всего дня будут соревноваться более 350 спортсменов Сибирского федерального округа: как начинающие, так и уже имеющие опыт побед в мировых турнирах. Профессиональное жюри выберет лучших.

Организаторами выступают Министерство спорта Алтайского края, Федерация бодибилдинга региона.

Фитнес-бикини, мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес-пары и другие – более 45 категорий будут представлены на чемпионате.

Как сообщают организаторы, турнир посетят президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, министр спорта Алтайского края Иван Витальевич Нифонтов.

Узнать всю информацию о турнире можно в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fbfaltay.

Сильно красиво. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Барнауле

В этом году в столицу края съехались более 100 лучших спортсменов сибирского региона
НОВОСТИСпорт

Барнаул Спорт

Комментарии 7

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Гость

08:19:36 14-03-2024

Девушки, которые вопят, что женихов нет, налетайте, там у вас есть шанс своего Аполона найти!

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Гость

10:34:05 14-03-2024

Гость (08:19:36 14-03-2024) Девушки, которые вопят, что женихов нет, налетайте, там у ва... У них проблемы с потенцией

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Барнаульский

09:21:40 14-03-2024

Правда в том, что 99% этих "Аполонов" сидят на добавках и химии, а нарциссизм просто зашкаливает. Хотя в общем и целом трудолюбивые ребята, но это вторично.

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Гость

09:28:39 14-03-2024

Барнаульский (09:21:40 14-03-2024) Правда в том, что 99% этих "Аполонов" сидят на добавках и хи... Нарциссизм вполне излечим. Нужно просто напросто осознать, насколько бессмыслено это наращивание мяса, если ты пинчер, то хоть заколись под макушку, не быть тебе ротвейлером, ты просто корм для многочисленных барыг.

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Гость

09:24:46 14-03-2024

Девушкам сегодня денежных мужиков решал подавай, а не павлинов) Лексусы, бизнесы, моря с пальмами, дадут им эти нарциссы?

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Гость

10:35:24 14-03-2024

Гость (09:24:46 14-03-2024) Девушкам сегодня денежных мужиков решал подавай, а не павлин... Лексус это предел ваших мечтаний? Вам 50?

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Гость

09:39:59 14-03-2024

Барыги гениально придумали, когда ввели новые категории, вроде шорт, фитмодель, бикини. Гребут бабло с чужой жажды тщеславия лопатой.

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