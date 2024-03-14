Престижный чемпионат Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле

Мероприятие состоится 23 марта в СК "Темп"

14 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Турнир по бодибилдингу в Барнауле / Фото: amic.ru

Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле 23 марта в спортивном комплексе "Темп". Там в течение всего дня будут соревноваться более 350 спортсменов Сибирского федерального округа: как начинающие, так и уже имеющие опыт побед в мировых турнирах. Профессиональное жюри выберет лучших.

Организаторами выступают Министерство спорта Алтайского края, Федерация бодибилдинга региона.

Фитнес-бикини, мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес-пары и другие – более 45 категорий будут представлены на чемпионате.

Как сообщают организаторы, турнир посетят президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, министр спорта Алтайского края Иван Витальевич Нифонтов.

Узнать всю информацию о турнире можно в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fbfaltay.