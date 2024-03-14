Престижный чемпионат Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле
Мероприятие состоится 23 марта в СК "Темп"
14 марта 2024, 06:40, ИА Амител
Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу пройдет в Барнауле 23 марта в спортивном комплексе "Темп". Там в течение всего дня будут соревноваться более 350 спортсменов Сибирского федерального округа: как начинающие, так и уже имеющие опыт побед в мировых турнирах. Профессиональное жюри выберет лучших.
Организаторами выступают Министерство спорта Алтайского края, Федерация бодибилдинга региона.
Фитнес-бикини, мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес-пары и другие – более 45 категорий будут представлены на чемпионате.
Как сообщают организаторы, турнир посетят президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, министр спорта Алтайского края Иван Витальевич Нифонтов.
Узнать всю информацию о турнире можно в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fbfaltay.
08:19:36 14-03-2024
Девушки, которые вопят, что женихов нет, налетайте, там у вас есть шанс своего Аполона найти!
10:34:05 14-03-2024
Гость (08:19:36 14-03-2024) Девушки, которые вопят, что женихов нет, налетайте, там у ва... У них проблемы с потенцией
09:21:40 14-03-2024
Правда в том, что 99% этих "Аполонов" сидят на добавках и химии, а нарциссизм просто зашкаливает. Хотя в общем и целом трудолюбивые ребята, но это вторично.
09:28:39 14-03-2024
Барнаульский (09:21:40 14-03-2024) Правда в том, что 99% этих "Аполонов" сидят на добавках и хи... Нарциссизм вполне излечим. Нужно просто напросто осознать, насколько бессмыслено это наращивание мяса, если ты пинчер, то хоть заколись под макушку, не быть тебе ротвейлером, ты просто корм для многочисленных барыг.
09:24:46 14-03-2024
Девушкам сегодня денежных мужиков решал подавай, а не павлинов) Лексусы, бизнесы, моря с пальмами, дадут им эти нарциссы?
10:35:24 14-03-2024
Гость (09:24:46 14-03-2024) Девушкам сегодня денежных мужиков решал подавай, а не павлин... Лексус это предел ваших мечтаний? Вам 50?
09:39:59 14-03-2024
Барыги гениально придумали, когда ввели новые категории, вроде шорт, фитмодель, бикини. Гребут бабло с чужой жажды тщеславия лопатой.