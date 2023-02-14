Президент X5 Group рассказала об эффективности агроконтрактов в Сибири
Компания провела первую федеральную конференцию для партнёров в сфере малого бизнеса
14 февраля 2023, 17:30, ИА Амител
В этом году овощи на полки магазинов X5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик") в Сибири поставляют исключительно местные производители. Об этом рассказала президент компании Екатерина Лобачёва на первой федеральной конференции X5 Group для партнёров в сфере малого бизнеса.
В конференции приняли участие представители бизнеса, органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Среди спикеров пленарной сессии – глава ФАС Максим Шаскольский, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин и другие.
Участники мероприятия обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ретейла. Сюда относятся и агроконтракты – когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия.
Как пояснил ретейлер, за счёт агроконтрактов торговля, например, выходит на самообеспечение корнеплодами. Производители, в свою очередь, получают стабильный канал сбыта. Таким образом потребности всех сибирских "Пятёрочек" в картофеле, моркови, капусте, свёкле в сезоне 2022-2023 были на 100% закрыты местными поставщиками."Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений – обязательное условие формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, а также развития сельхозпроизводства, обеспечения занятости и повышения доходов населения в сельской местности. Это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян", – отметил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.
При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе, добавил он.
Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и даркстор ретейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров – от поставщика до полки магазина.
X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий и малых предприятий – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.
Для расширения пула небольших поставщиков в прошлом году Х5 в рамках проекта Корпорации МСП открыла 19 "Фермерских островков" в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети "Пятёрочка" и один в "Перекрёстке". Кроме того, компания предоставляет партнёрам аналитические инструменты Dialog X5.Insights – например, бесплатную возможность отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.
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