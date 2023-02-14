Президент X5 Group рассказала об эффективности агроконтрактов в Сибири

Компания провела первую федеральную конференцию для партнёров в сфере малого бизнеса

14 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: X5 Group

В этом году овощи на полки магазинов X5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик") в Сибири поставляют исключительно местные производители. Об этом рассказала президент компании Екатерина Лобачёва на первой федеральной конференции X5 Group для партнёров в сфере малого бизнеса.

В конференции приняли участие представители бизнеса, органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Среди спикеров пленарной сессии – глава ФАС Максим Шаскольский, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин и другие.

Фото: X5 Group

Участники мероприятия обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ретейла. Сюда относятся и агроконтракты – когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия.

Как пояснил ретейлер, за счёт агроконтрактов торговля, например, выходит на самообеспечение корнеплодами. Производители, в свою очередь, получают стабильный канал сбыта. Таким образом потребности всех сибирских "Пятёрочек" в картофеле, моркови, капусте, свёкле в сезоне 2022-2023 были на 100% закрыты местными поставщиками."Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений – обязательное условие формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, а также развития сельхозпроизводства, обеспечения занятости и повышения доходов населения в сельской местности. Это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян", – отметил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе, добавил он.

Фото: X5 Group

Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и даркстор ретейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров – от поставщика до полки магазина.

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий и малых предприятий – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.

Для расширения пула небольших поставщиков в прошлом году Х5 в рамках проекта Корпорации МСП открыла 19 "Фермерских островков" в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети "Пятёрочка" и один в "Перекрёстке". Кроме того, компания предоставляет партнёрам аналитические инструменты Dialog X5.Insights – например, бесплатную возможность отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.

Фото: X5 Group