Барнаульские депутаты вслед за "старшими товарищами" из АКЗС приняли бюджет на 2022 год

На заседании Барнаульской гордумы, прошедшей 29 октября, депутаты в первом чтении приняли бюджет города на 2022 год. По сравнению с действующим, он заметно вырос – почти на 1,8 млрд рублей. Увеличились и расходы – на 1,9 млрд. Следовательно, вновь увеличится дефицит: примерно на 160 млн рублей дополнительно. Впрочем, он укладывается в рамки допустимого законом.

Доходы городского бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 17,3 млрд рублей, в том числе в эту сумму входят и поступления из краевого бюджета – 8,4 млрд рублей. Основными источниками поступлений городской казны остаются налог на доходы физлиц, на совокупный доход, имущественные налоги, доходы от использования имущества. Расходная часть бюджета на 2022 год составит 18,1 млрд рублей. Дефицит будет равен 880 млн рублей. Большая часть расходов по традиции пойдёт на "социалку": образование, соцподдержку, культуру и спорт.

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В проекте городского бюджета предусмотрены средства для участия в двух национальных проектах ("Демография", "Жильё и городская среда"), в двух региональных проектах ("Дорожная сеть" и "Современная школа") и индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края. Также запланировано финансирование 19 муниципальных программ. Так, в следующем году средства из бюджета планируется направить, в частности, на благоустройство набережной Речного вокзала и парка "Юбилейный".

Руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов, характеризуя бюджет на 2022 год, подчеркнул: "Это бюджет развития, потому что мы будем продолжать реализовывать все программы, которые начали: участие в национальных проектах, строительство дорог, расселение граждан из аварийного жилья, финансирование школ и спортивных учреждений, в том числе и выделять средства на охрану. Мы используем возможность обсуждать и находить варианты решения проблемных вопросов".

А вот представители фракции "Справедливая Россия – За правду" проголосовали против принятия главного финансового документа, посчитав его "ложно оптимистичным".

Тем не менее большинством голосов бюджет Барнаула на следующий год был утверждён. В окончательном виде его примут на следующем заседании БГД, ориентировочно – в декабре. Ожидается, что его параметры к тому времени могут ещё увеличиться, в первую очередь – за счёт дополнительных поступлений из краевого бюджета.