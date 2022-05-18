Эмиграция в Словению: личный опыт российского гражданина

Все чаще граждане СНГ задумываются об эмиграции в другую страну для проживания, работы, получения образования. Многих из европейских государств больше всего привлекает Словения, так как она входит в ЕС, а иммигранты могут получить там множество привилегий.

Помощником в эмиграции может стать компания Union EU. Об опыте сотрудничества с этой компании рассказал русский эмигрант Андрей Барков (имя изменено).

Почему Union EU?

Андрей Барков нашел Union EU по обычному поиску в интернете. Миграционных экспертов в этой нише много, но у этой компании были явные преимущества.

«Первым делом я узнал законные основания ее работы. Union EU действует согласно 12 статье Закона Словении „О гражданстве“. С этого момента главным вопросом стал: „есть ли у меня основания для упрощенной процедуры оформления?“. Ведь я не хотел тратить десяток лет, чтобы наконец начать нормально жить. Union EU работают только по процедуре репатриации (восстановление гражданства). Они сразу взялись за полный анализ моей родословной, чтобы огласить шансы на оформление словенского гражданства. Это и стало главным преимуществом компании среди конкурентов», — рассказал эмигрант.

Андрей подчеркнул, что хоть он и не был уверен в быстром оформлении паспорта Словении во время пандемии, он получил его меньше, чем за год.

Как проходит сотрудничество?

Первым делом, как только юристы ответили на все вопросы Андрея, они подписали договор о сотрудничестве.

«Сам процесс получения гражданства Словении начался со сбора пакета документов. Честно говоря, я мало что делал в процессе и даже не легализировал предоставленные копии бумаг сам. Все, что от меня требовалось — вовремя дать необходимые документы и быть на связи с юристами», — пояснил Барков.

На подачу он не ездил, и это было очень кстати, поскольку необходимо было решать вопросы по работе. Подачу в Любляне осуществляли юристы Union EU. Оказалось, если клиент напишет поручение, они подадут документы от вашего лица.

«Самый долгий период ожидания — проверка, длился около семи месяцев. Но за это время, по советам юристов, я занялся изучением присяги. После успешной проверки документов, поехал в Словению в Министерство Юстиции на встречу с чиновником. Изучение иностранных языков всегда было моим больным местом, но я довольно неплохо принял присягу.

Спустя несколько дней я получил ID-карту и стал полноправным гражданином Словении и Европейского Союза в целом», — резюмировал эмигрант.

Какие условия должен соблюдать претендент на гражданство?

Прежде, чем приступать к оформлению, юристы консультируют по всем пунктам, дают советы и предостерегают от возможных вариантов плохого развития событий: отказа, неправильно составленной папки документов, нюансов на присяге.

Для подачи необходимо собрать папку документов, состоящую из:

— внутреннего и заграничного паспорта;

— свидетельства о рождении (если вы женаты, необходимо еще предоставить свидетельство о браке);

— свидетельства о рождении и о браке родителей;

— автобиографии;

— анкеты;

— фотографий в цифровом формате.