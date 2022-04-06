Почему на Благовещение выпускают белых голубей: история и традиции праздника

Благовещение — великое событие евангельской истории, которое ежегодно отмечается православными 7 апреля, или за девять месяцев до Рождества Христова. Праздник относится к двунадесятым — входит в двенадцать важнейших по церковному календарю. В народе существует множество традиций и запретов, нарушив которые, человек может накликать на себя беду.



Зачем 7 апреля выпускают ввысь белых голубей, а также что можно и что нельзя делать на Благовещение — читайте на amic.ru.

Что такое Благовещение?

В Книге пророка Исаии записано: «Се, Дева, во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил» (Ис 7:14). 25 марта (7 апреля по новому стилю) Дева Мария увидела архангела Гавриила, который сообщил, что носит она под сердцем младенца. В ответ на удивлённый вопрос девушки, как такое возможно (ведь интимной близости с мужчиной Дева Мария не имела), архангел объяснил, что зачала дитя она от Святого Духа и родит в назначенное время Спасителя. Эта история впоследствии воплотилась в молитве: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Почему Отец Небесный избрал Деву Марию для рождения Мессии?

По свидетельствам третьей книги Нового Завета, родословная Девы Марии идёт от семени Авраамова — родоначальника евреев. Её предком был и Давид — второй царь народа Израиля. А по словам пророков Ветхого Завета, Мессия должен был произойти именно из рода Давидова.



По обету родители отдали Марию в услужение Господу в храм, где она прожила детство и юность. Всё её время было посвящено изучению Святого Писания, чтению молитв, занятию рукоделием. Необыкновенное смирение, душевная чистота, чуждость греха и непорочность мыслей привлекли к Деве благодать Господню. За эти качества и выбрал её Отец Небесный, чтобы явить людям Сына своего — Спасителя мира.



Чтобы не нарушить святости и непорочности, обручником и мнимым мужем Девы Марии стал восьмидесятилетний старец Иосиф, который по прямой линии также происходил из рода царя Давида. О жизни его почти ничего неизвестно. В святых литературных источниках можно найти повествования о том, как Иосиф спас Богоматерь и Богомладенца от царя Ирода, и как они жили в Египте.

Какой духовный смысл заключён в событии Благовещения?

В Священном Писании упоминается несколько версий появления Гавриила перед Марией. В одном сказано, что в момент сошествия архангела Пресвятая ткала пурпурную завесу для Иерусалимского храма, в другом — что читала предсказание пророка Исаии. Часто эти версии объединяют и толкуют как события, произошедшие одно за другим.



Само согласие Марии на непорочное зачатие показывает истинное послушание Отцу Небесному. Безоговорочно передав собственную судьбу в руки Всевышнего, Пресвятая Дева и тело своё, и душу отдала на Божий Промысел во спасение всего человечества от бездны греха и порока. Так и каждый христианин должен повиноваться воле Господа — делать то, что Бог просит от нас, и воздерживаться от того, что он делать не велит.

Зачем на Благовещение отпускают белых голубей?

Голубь, особенно белый, на Руси всегда олицетворял собой мир или хорошие вести. После принятия христианства он стал символом Святого Духа, который снизошёл на Иисуса Христа во время его Крещения в реке Иордан.



Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы также связывают с сошествием на неё Святаго Духа. Архангел Гавриил произнёс: «Дух Святой найдёт на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя». Отпустить в небо белого голубя — значит донести до Господа, что помыслы твои чисты, а душа освобождена от грехов и готова к вечному христианскому служению.

Что нужно cделать на Благовещение?

Посетить церковь, навестить родителей и больных родственников, помочь нуждающимся, попросить прощения у тех, кого обидели. Если торжество выпадает на рабочий день, можно пойти в храм вечером или во время перерыва на обед. Вполне достаточно и нескольких минут искренней молитвы перед иконой Благовещения, чтобы облегчить душу и почувствовать поддержку Пресвятой Девы Марии. Свободное время лучше посвятить семье или прогуляться по улице, наблюдая за пробуждением природы.

Что разрешено есть на Благовещение?

7 апреля всегда приходится на самый продолжительный и строгий из всех православных постов — Великий. Однако на Благовещение допускаются послабления в еде. Мирянам разрешено употреблять горячую пищу, заправленную растительным маслом, раз в день можно съесть рыбу и даже выпить бокал вина.



Также не запрещается ставить на праздничный стол любые морепродукты, фасоль и бобовые, свежие и запечённые овощи, фрукты, сладости без добавления яиц и молочных продуктов. Лучшие варианты из напитков — это чай на травах и компот.

Какие запреты существовали на Руси 7 апреля?

Наши предки на Благовещение старались избегать физической работы. Считалось, что трудиться в церковные праздники — это великий грех. Даже поговорка до сих пор существует: «Птичка гнезда не вьёт». Это как раз о Благовещении так говорили.



Однако исторически такой порядок был установлен ещё язычниками. До принятия христианства на Руси люди боялись прогневить богов и регулярно устраивали праздники в честь сева, сбора урожая и других значимых событий. Работу в эти дни откладывали, так как боялись накликать на себя в наказание болезни и нищету.

В Благовещения на Руси категорически запрещалось:

— начинать новое дело — оно закончится провалом;

— шить, вязать, плести (кружева, макраме) — нить будет путаться, а вещь быстро износится;

— высаживать деревья и цветы — они не приживутся;

— начинать полевые работы — урожай будет скудным, пострадает от вредителей или сгниёт раньше времени.

Почему на Благовещение не устраивали пышных застолий?

Считалось, что если в дом позвать много гостей, праздновать бурно и с обильными возлияниями, в семье заведётся пьяница. Старались ограничиться скромным застольем в семейном кругу, а если приглашали к себе, то только ближайших родственников. Ну и к тому же этот день почти всегда приходился на Великий пост с его строгими ограничениями в меню.