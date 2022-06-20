Tele2 и «Связной» вместе продвигают eSIM и дарят бонусы за подключение

Tele2 и технологический ретейлер «Связной» запустили совместную акцию: теперь в магазинах «Связного» можно приобрести виртуальные sim-карты Tele2 на выгодных условиях. При покупке eSim с тарифом «Мой онлайн» абоненты оператора получают 60 Гб интернет-трафика. Бонусы начисляют по 10 Гб ежемесячно в течение полугода при внесении абонентской платы за тариф.

Технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Виртуальные карты удобны тем, что нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Esim нельзя потерять или повредить.

«Технология eSIM, которую наша компания внедрила первой в российском телекоме, становится всё популярнее. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Потенциал инновационной технологии подтверждает и проникновение устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2: их доля за минувший год увеличилась с 3 до 6%. Tele2 заинтересована в развитии инновационного направления. У компании „Связной“ широкое покрытие сети салонов и высокая экспертиза в предоставлении услуг. Совместный проект позволит нам усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт», — сказал Николай Белогубец, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2.

Технологию eSIM от Tele2 можно подключить в салонах «Связного» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, где оказывает услуги мобильный оператор. Абонентам потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной пластиковой SIM-карты на eSIM.