Уничтожитель запахов. «Росводоканал» рассказал о преимуществах инновационного препарата BIOTerminator

Разработка алтайских учёных BIOTerminator — дезодорант для борьбы с неприятными запахами в промышленных масштабах — набирает популярность. Препарат уже апробирован на иловых полях коммунальными предприятиями, в том числе вблизи гребного канала, где в 2021 году проводился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Производитель BIOTerminator уже стал партнёром регионального «Росводоканала». Но, помимо ЖКХ, разработку можно использовать в пищевой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и в сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь, это относится к животноводческому сегменту. Также применять препарат можно в период удобрения полей органикой.

«Предприятия „Росводоканала“ используют уникальный дезодорант для нейтрализации неприятных запахов в процессе очистки и утилизации осадка сточных вод, а значит, реагент может помочь дезодорировать воздух и производственным компаниям различных отраслей», — рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Многие коммунальные предприятия используют импортные аналоги. Однако разработка алтайских учёных не только не уступает по своим свойствам зарубежным конкурентам, но и имеет преимущества — её стоимость ниже, а доставка быстрее, чем из других стран.

«Алтайский BIOTerminator уже оценили наши коллеги из водоканалов Оренбурга, Бузулука и Новоалтайска. Сейчас рассматриваются вопросы поставки дезодоранта ещё в несколько регионов России», — добавил Андрей Звягинцев.

Отметим, что официальным дилером BIOTerminator является компания «РВК.Экосервис», которая входит в отраслевой холдинг «Росводоканал». Более подробная информация о препарате и контакты поставщиков на сайте.

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