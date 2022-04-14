Уничтожитель запахов. «Росводоканал» рассказал о преимуществах инновационного препарата BIOTerminator
Препарат алтайских учёных помогает в борьбе с неприятными запахами
Разработка алтайских учёных BIOTerminator — дезодорант для борьбы с неприятными запахами в промышленных масштабах — набирает популярность. Препарат уже апробирован на иловых полях коммунальными предприятиями, в том числе вблизи гребного канала, где в 2021 году проводился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Производитель BIOTerminator уже стал партнёром регионального «Росводоканала». Но, помимо ЖКХ, разработку можно использовать в пищевой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и в сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь, это относится к животноводческому сегменту. Также применять препарат можно в период удобрения полей органикой.
«Предприятия „Росводоканала“ используют уникальный дезодорант для нейтрализации неприятных запахов в процессе очистки и утилизации осадка сточных вод, а значит, реагент может помочь дезодорировать воздух и производственным компаниям различных отраслей», — рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.
Многие коммунальные предприятия используют импортные аналоги. Однако разработка алтайских учёных не только не уступает по своим свойствам зарубежным конкурентам, но и имеет преимущества — её стоимость ниже, а доставка быстрее, чем из других стран.
«Алтайский BIOTerminator уже оценили наши коллеги из водоканалов Оренбурга, Бузулука и Новоалтайска. Сейчас рассматриваются вопросы поставки дезодоранта ещё в несколько регионов России», — добавил Андрей Звягинцев.
Отметим, что официальным дилером BIOTerminator является компания «РВК.Экосервис», которая входит в отраслевой холдинг «Росводоканал». Более подробная информация о препарате и контакты поставщиков на сайте.