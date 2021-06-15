Зато удобно. Самые странные позы людей в общественных местах

Может быть, вы обращали внимание на остановках или в очередях на настоящих "хозяев жизни". Их позы просто не скрывают всей раскрепощённости человека, а в некоторых случаях даже вызывают беспокойство. Таким странным положениям тел посвящён блог в Instagram под названием "Стоящие люди". Пользователи в нём делятся странными видеороликами и фотографиями людей, поведение которых вызывает массу вопросов.