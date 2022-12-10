Алтайские пожарные спасли женщину из горящего дома

В Бийске пожарные спасли пожилую женщину из горящего частного дома, сообщили МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился утром 10 декабря на улице Мухачева. На момент прибытия огнеборцев из-под крыши одноэтажного жилища шёл дым, из-за чего горожанка боялась выйти наружу.

«Она боялась выйти, так как уже было сильное задымление на веранде. С помощью спасательной маски мы вывели её наружу», — сказал начальник отдельного поста Александр Моисеев.

От огня на площади около 30 квадратных метров пострадали стены и крыша веранды. Дальнейшего распространения огня на дом и надворные постройки удалось не допустить. Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнём: женщина складировала золу из печи на веранде.