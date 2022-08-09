Четырёхлетние дети в Барнауле отправились на прогулку и не вернулись

В Барнауле четырёхлетние дети отправились на прогулку и не вернулись. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Родители пропавших мальчика и девочки обратились к правоохранителям, чтобы они помогли найти их детей. Приметы передали всем городским службам.

Через полчаса разыскных мероприятий росгвардейцы обнаружили заблудившихся детей в гаражном массиве, около жилого микрорайона.

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Алтайскому краю прапорщик полиции Павел Хижняк и младший сержант полиции Данил Брусенцев оперативно разыскали четырёхлетних малышей, которые самостоятельно отправились на прогулку и не смогли найти дорогу домой», — сказано в сообщении.

Патрульные передали детей их родителям, а взамен получил искреннюю благодарность.