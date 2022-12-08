Два вагона сошли с рельсов в Алтайском крае

Следственные органы Восточного МСУТ СК России проводят проверку из-за происшествия с подвижным железнодорожным составом в Павловском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 декабря около 17:00 с путей железнодорожной станции Арбузовка Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход двух гружёных вагонов.

В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания вагонов не допущено. Барнаульский отдел продолжает доследственную проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Сейчас следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.