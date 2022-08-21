Киев применил отравляющие вещества против российских военных

Киев разрешил использование отравляющих веществ против российских военнослужащих. Как рассказали в Минобороны РФ, ряд российских солдат из Запорожской области доставлены в госпиталь с признаками отравления.

Как пишет ТАСС, в Минобороны подчеркнули, что военнослужащие 31 июля были доставлены к врачам с симптоматикой сильного отравления неизвестным веществом.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, который однозначно подтвердил наличие органического яда искусственного происхождения.

Тем временем Следственный комитет России начал расследование в рамках уголовного дела.