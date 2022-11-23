Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО

Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в среду, 23 ноября, издание «Юрактив» со ссылкой на источник в НАТО заявило, что Герасимов и Бауэр в ходе «недавних контактов» договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». В частности, стороны якобы обязались сохранять достаточную дистанцию между кораблями России и альянса.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся „недавно“ разговоре начальника Генерального штаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком», — говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, никаких систематических контактов с Бауэром или другими представителями альянса не было. Сведения о договоренности по вопросам безопасного движения судов в Черном море в министерстве назвали «вымыслом от начала до конца», а «российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов» — несуществующей.