Минобороны РФ сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области

Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, ещё 15 ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятий по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации.

В результате ответного огня были уничтожены оба террориста. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.