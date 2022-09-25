На Алтае мужчина украл у односельчанки печную плиту и теперь может сесть на шесть лет
Злоумышленник проник в жилище женщины, когда она не несколько дней уехала из дома
В Благовещенском районе Алтайского края мужчина украл печную плиту из квартиры односельчанки и попался полиции, сообщили в региональном МВД.
О краже жительница одного из посёлков заявила в полицию накануне. Предварительно установлено, что преступление злоумышленник совершил, когда хозяйка на несколько дней уехала в гости.
«Вернувшись, женщина обнаружила, что в одной из комнат дома отсутствует оконная рама. Кроме того, пропала металлическая печная плита», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого уже на следующий день — им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
В содеянном он признался, а также рассказал, что украденную плиту сдал в пункта приёма металлолома, полицейские её изъяли и вернули женщине.
В отношении мужчины завели дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит до шести лет колонии.