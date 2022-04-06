Прокуратура начала проверку из-за прорыва дамбы в Алтайском крае

Прокуратура Зонального района проводит проверку из-за прорыва дамбы на реке Буланиха в одноименном селе. Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 апреля произошло обрушение участка железобетонной стены паводкового водосброса, что привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища вниз по реке в озеро Уткуль.

Сейчас на объект для организации проверки и оценки возможных рисков выехали прокурор Зонального района Александр Кабак, специалисты Минприроды края, Сибирского управления Ростехнадзора. Отмечается, что в состав сооружения входят земляная плотина длиной 250 м, донный водовыпуск, паводковый водосброс, ледозащитная стенка.

Напомним, что в селе Буланиха Зонального района одноимённая река прорвала местную дамбу и затопила участок федеральной трассы Р-256. то произошло после активного таяния снега и, как следствие, подъёма уровня воды в реке.

Как отмечают очевидцы, дамба, установленная на реке Буланиха, не выдержала мощного напора воды. На опубликованных кадрах видно, что вода проходит через шлюзы и затапливает трассу.