Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания», — заявил Аксёнов.

Глава республики отметил, что все исследования по сохранности конструкций моста проведены федеральными органами власти. Он выразил надежду, что ничто им не помешает и работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

«Мы ожидаем, что к 16-му числу возможно уже восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», — добавил он.