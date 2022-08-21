Сосед украл плиту и холодильник у жительницы Алтайского края, а через несколько дней её дом обчистили другие соседи

В Угловском районе Алтайского края полицейские раскрыли две кражи из частного дома, в котором 64-летняя хозяйка не жила уже долгое время. Об этом сообщили в региональном МВД.

Предварительно установлено, что в начале июля 42-летний сосед сорвал навесной замок у входной двери и унёс из дома холодильник и печную плиту. Через несколько дней в этот же дом проникли другие соседи — мать с сыном и его сожительницей, которые украли свадебное платье, шторы, одеяла и другие вещи.

Ущерб хозяйке составил 50 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых и возбудили в отношении них уголовные дела по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), а также предъявили подписки о невыезде. Часть похищенного вернули потерпевшей.