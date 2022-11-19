Такой день. Смертельное ДТП на шоссе Ленточный Бор и коммунальная авария в центре Барнаула

Смертельное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. 30-летний водитель КамАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 59-летнего мужчины. В результате раненый шофёр легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Три дома на Красноармейском проспекте 19 ноября были лишены холодной воды из-за коммунальной аварии в центре города. На время ремонта, который был завершён только вечером, в границах ряда улиц в трубах было снижено давление, а из-за проводимых работ проезд по улице Чкалова был ограничен.

Минздрав Алтайского края поручил разобраться в ситуации с ковидными выплатами около 70 сотрудникам Центральной горбольницы № 1 Бийска. «Поручение дано главврачу. В медорганизации сейчас проводится внутренняя проверка», — отметили в министерстве.

В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 11 человек. Из больниц выписали ещё 76 пациентов. Умер один заражённый.

Известный онколог, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев предложил курящим женщинам снимать стресс не табаком, а кофе. «Особенно если она неустроенная, то её курение успокаивает. Видимо, находит себе отдушину. Нужно её заменить чем-то. Например, лучше, если этой отдушиной станет чашечка кофе. Это менее вредно, чем сигареты», — добавил специалист.