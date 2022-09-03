В Москве 16-летняя девушка призналась в убийстве своего прадедушки
Между пенсионером и правнучкой произошла ссора, в ходе которой она стала бить его ножом и сковородкой
3 сентября 2022, 23:01, Илья Звягинцев
16-летнюю девушку из Москвы заключили под стражу за убийство прадедушки. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошёл 31 августа. Между задержанной и 85-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта подросток стала бить прадеда сковородкой и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Девушка смыла все следы крови, а затем сообщила родственникам о том, что нашла пожилого мужчину мёртвым.
Подросток признала свою вину. Суд заключил её под стражу до 1 ноября 2022 года.
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