В Москве 16-летняя девушка призналась в убийстве своего прадедушки

16-летнюю девушку из Москвы заключили под стражу за убийство прадедушки. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошёл 31 августа. Между задержанной и 85-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта подросток стала бить прадеда сковородкой и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Девушка смыла все следы крови, а затем сообщила родственникам о том, что нашла пожилого мужчину мёртвым.

Подросток признала свою вину. Суд заключил её под стражу до 1 ноября 2022 года.