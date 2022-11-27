В Новосибирске судят мигранта, который попытался обокрасть банкомат, чтобы разбогатеть на ставках

В Новосибирске перед судом предстал 25-летний уроженец Узбекистана, которого в июне этого года задержали после неудачной попытки вскрыть банкомат. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Как рассказал изданию помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов, молодой человек заранее приготовил гвоздодёр и рюкзак, а также надел резиновые перчатки и нацепил на голову кофту.

Злоумышленнику удалось добраться до денег, однако в дальнейшем сработала охранная сигнализация и парогенератор тумана в помещении.

Мигрант испугался и убежал. Однако благодаря записям с камер видеонаблюдения его задержали — в тот день его сожительница как раз родила ему третьего ребёнка.

В суде молодой человек признался, что хотел украсть из банкомата всего 50 тысяч, чтобы моментально разбогатеть на ставках. При этом мужчине вменяют попытку похитить 3 112 670 рублей, так как именно такая сумма была в банкомате. Обвиняемому грозит теперь серьёзный срок.