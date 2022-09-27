В районе утечек на «Северном потоке» зафиксировали два взрыва
Речь может идти о целенаправленной диверсии
27 сентября 2022, 21:33
В районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва. Как сообщает «Лента.ру», об этом сообщают шведские СМИ.
Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями на юге Швеции. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.
Немецкие СМИ ранее писали, что речь может идти о целенаправленной диверсии. Такую же версию не исключала и Москва.
В Германии ранее официально заявляли, что причин инцидента и деталей не знают — ситуацию комментировало Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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