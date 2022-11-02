В рыбинской школе мужчина напал с ножом на сотрудниц

В рыбинской школе № 43 мужчина напал с ножом на двух сотрудниц, одна из которых раньше была его сожительницей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

«Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом», — отмечается в сообщении УМВД.

После этого мужчина ранил себя. Мужчину задержал прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы. Нападавшего и получившую ранение госпитализировали.

Отмечается, что детей в школе в момент нападения не было в связи с каникулами.