В Свердловской области проводница выпала из поезда и умерла

В Свердловской области проводница выпала из поезда и скончалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поезд, в котором ехала железнодорожная служащая, следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург. Пока причина, по которой она оказалась на рельсах, неизвестна.

По предварительным данным, женщина скончалась под колёсами другого поезда. Машинист увидел проводницу, лежащую на железнодорожных путях, но не успел остановиться.

На место происшествия выехала следственная группа транспортной прокуратуры. Личность погибшей устанавливается.