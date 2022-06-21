Жёсткое ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло в Барнауле

Жёсткое столкновение двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады в Барнауле. Согласно снимкам, которые опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул», отечественный автомобиль и иномарка «встретились» на переезде через трамвайные пути.

На фотографиях видно, что оба автомобиля сильно пострадали от столкновения. Движение по участку дорог затруднено, о травмированных не сообщается. Подробности происшествия уточняются.

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Происшествия СМИ: человек погиб при столкновении иномарки с грузовиком в Бийске

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Бийске днём 21 июня. В Коммунарском переулке в районе пересечения с улицей Сенной легковой автомобиль залетел под грузовик.

Позднее в Бийске на улице Васильева серьёзное столкновение устроила женщина-водитель. Автолюбительница за рулём Volkswagen при переезде через трамвайные пути сначала столкнулась с автомобилем ГАЗ, а после въехала в дерево.