Житель Алтая перевернулся в горах на грузовике и никому не сообщил о гибели своего пассажира

В Республике Алтай водитель грузовика перевернулся в горах и никому не сообщил о гибели своего пассажира, рассказали в региональном СК.

Авария произошла 17 июня 2021 года. В тот день мужчины занимались поисками и заготовками золотого корня в труднодоступной местности на территории Чойского района.

Житель Майминского района управлял автомобилем ГАЗ-66, а его 44-летний товарищ из Алейска тем временем находился в кузове. Однако при движении по крутому склону в урочище Усть-Ложа автомобилист не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Пассажир выпал из кузова, скатился не меньше 15 метров и ударился о землю и камни, а затем скончался на месте.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

«Испугавшись ответственности, водитель автомобиля о совершённом происшествии сотрудникам правоохранительных органов не сообщил. Тело погибшего осталось на месте и ввиду его безлюдности и труднопроходимости никем не было обнаружено. Потерпевший с 17 июня 2021 года числился без вести пропавшим и находился в розыске в Республике Алтай и Алтайском крае», — рассказали в ведомстве.

Следователям при этом удалось выявить преступление. В декабре того же года 39-летний шофёр признал вину. Расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) уже завершено, его материалы с обвинительным заключением передали прокурору.