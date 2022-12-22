Жительница Барнаула обокрала пенсионерку, о которой заботилась, оставив ей на жизнь 500 рублей

Деньги женщина успела потратить до задержания

22 декабря 2022, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае женщину задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 68-летняя жительница Барнаула, у которой похитили 15 200 рублей.

«Пенсионерка около месяца назад познакомилась с женщиной, которой после давала свою карту, для того чтобы та покупала ей продукты. Сама заявительница испытывает трудности в передвижении, поэтому самостоятельно ходить за покупками не могла. Получив пенсию в очередной раз, бабушка попросила свою знакомую сходить в магазин и дала ей свою банковскую карту, на которой находилось 15 700 рублей. Пароль от карты женщина тоже знала», — рассказали в ведомстве.

После этого пенсионерке пришло сообщение о списании 15 200 рублей, после чего она сразу же заблокировала карту.

Правоохранители оперативно установили личность и задержали женщину — ею оказалась ранее судимая за кражу 35-летняя жительница Барнаула. Деньги она успела потратить. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за «кражу с банковского счёта».