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Производство активированного угля на Алтае практически готово к запуску

О точных сроках начала работы предприятия говорить еще рано, отметил Владимир Семенов

07 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Уголь / Фото: Adrien Olichon / Unsplash
Уголь / Фото: Adrien Olichon / Unsplash

В Алтайском крае будут производить свой активированный уголь. Сырьем для инновационного производства станет гречневая лузга. Предприятие, которое так ждут на рынке, практически готово к запуску, но сроки начала производства еще неизвестны.

Одно можно сказать с уверенностью: это будет уникальный для региона проект, равных которому в стране нет, заявил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. Его слова прозвучали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Практически весь активированный уголь производится из кокоса. Для нашей страны это экспортная позиция. Если мы не говорим о березовом угле, который повсеместно для шашлыка делается, высококачественный активированный уголь в стране мы не производим. У нас колоссальное его потребление в нефтегазовой промышленности, в добывающей промышленности. Каждый фильтр по очистке воды содержит в себе активированный уголь именно того качества и класса, что планируют производить на "Карбоне", – сказал он.

Новое предприятие "Карбон" находится в Шипуново и входит в структуру компаний "Роса" – это крупный алтайский производитель гречневой крупы. Вместо того чтобы закапывать получаемую от гречихи лузгу или отапливать ею помещения, промышленник решил делать из отходов нужный и выгодный продукт.

В 2022 году проекту производства активированного угля оказали господдержку, превысившую полмиллиарда рублей, в дело пошли и собственные вложения инвестора. На базе "Росы" выделили участок под новые цеха. Правда, запуск производства замедлили сложности из-за иностранных комплектующих – они вышли из строя во время испытаний.

Сейчас оборудование установлено, образцы продукта прошли лабораторные испытания. Стадию готовности проекта депутаты АКЗС, побывавшие на промышленной площадке, называют высокой. Правда, пока неизвестно, сколько продлится подготовка к запуску, объяснил Владимир Семенов.

"Есть еще узкие места, которые требуют внимания, в том числе и со стороны власти. Мы говорим не о затруднениях, мы, наверное, говорим о том, что необходимо приступить к пусконаладочным работам. Обычно это занимает, скажем, полтора месяца. Но поскольку аналогов в России и за рубежом данному производству нет, то говорить о сроках немного преждевременно", – пояснил он.

Мощность промышленного предприятия по производству активированного  угля должна составить более восьми тонн в сутки. "Роса" перерабатывает десятую часть всей российской гречки. Вся ее лузга превратится в активированный уголь. А потребность в этом, пока еще импортном продукте у российских компаний значительно больше.

Напомним, запуск промышленного предприятия по производству активированного угля анонсировали в Алтайском крае еще в 2022 году. Однако завод столкнулся со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний.

Чтобы разрешить ситуацию, технологию пришлось частично менять. На это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край акзс заводы Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 8

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Гость

09:09:54 07-03-2025

Вперёд!

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Гость

09:17:19 07-03-2025

Гость (09:09:54 07-03-2025) Вперёд!... Этот уголь лучше заду помогает
Вперёд его не надо.

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Гость

09:37:30 07-03-2025

Запустить не могут, потому что работников не хватает.

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Гость

09:53:40 07-03-2025

А, шайбы с картинки убрали, порошка насыпали.

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Гость

12:11:40 07-03-2025

Гость (09:53:40 07-03-2025) А, шайбы с картинки убрали, порошка насыпали. ... С шайбами потом разбираться будем!
Когда уголь на гора пойдет!...

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Афиноген

10:46:47 07-03-2025

Создать не просто ,а развалить одним махом,в чём мы весьма преуспели.

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Гость

12:36:27 07-03-2025

где производство нашего Барнаульского трамвая? угля не надо, трамваи давай!

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Гость

06:28:05 10-03-2025

Работников нет? Там бабская зона под боком, пусть вкалывают.

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