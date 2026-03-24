"Подключение было самовольным". Подробности гибели мальчика от удара током в Барнауле

Дети забрались на крышу гаража, к которому был проведен обычный провод

24 марта 2026, 11:37, ИА Амител

Мальчик погиб от удара током на крыше гаража / Фото: "Инцидент Барнаул"

Гараж в Барнауле, на крыше которого от удара током погиб подросток, установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным, сообщает "Катунь 24".

Напомним, на улице Шукшина два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением. В результате ребенок 2014 года рождения скончался на месте, а его друга 2016 года рождения доставили в медучреждение.

Как рассказали источники издания, собственник гаража — 70-летний барнаулец, который уже два года не пользуется своим имуществом из-за состояния здоровья. Провод, который зацепили дети, заходил в квартиру и был включен в розетку.

«Провод обычный, не предназначен для наружной прокладки. На улице под воздействием погодных условий и времени изоляция повреждается. На холоде она становится хрупкой, трескается и лопается, а в сочетании с осадками и наледью повреждения усугубляются — утечка тока усиливается», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что гараж металлический, поэтому напряжение могло поступать на корпус конструкции, а дети в момент инцидента, возможно, были мокрые, что многократно снижает сопротивление тела человека.

Алтайский СК возбудил уголовное дело факту "причинения смерти по неосторожности". Прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее в Алтайском крае в селе Урюпино десятилетний мальчик во время прогулки получил удар током от поврежденного провода и погиб. Трагедия произошла на территории заброшенного участка.