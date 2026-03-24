"Подключение было самовольным". Подробности гибели мальчика от удара током в Барнауле
Дети забрались на крышу гаража, к которому был проведен обычный провод
24 марта 2026, 11:37, ИА Амител
Гараж в Барнауле, на крыше которого от удара током погиб подросток, установлен незаконно, а подключение к электричеству было самовольным, сообщает "Катунь 24".
Напомним, на улице Шукшина два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением. В результате ребенок 2014 года рождения скончался на месте, а его друга 2016 года рождения доставили в медучреждение.
Как рассказали источники издания, собственник гаража — 70-летний барнаулец, который уже два года не пользуется своим имуществом из-за состояния здоровья. Провод, который зацепили дети, заходил в квартиру и был включен в розетку.
«Провод обычный, не предназначен для наружной прокладки. На улице под воздействием погодных условий и времени изоляция повреждается. На холоде она становится хрупкой, трескается и лопается, а в сочетании с осадками и наледью повреждения усугубляются — утечка тока усиливается», — отметил собеседник издания.
Он подчеркнул, что гараж металлический, поэтому напряжение могло поступать на корпус конструкции, а дети в момент инцидента, возможно, были мокрые, что многократно снижает сопротивление тела человека.
Алтайский СК возбудил уголовное дело факту "причинения смерти по неосторожности". Прокуратура взяла расследование на контроль.
Ранее в Алтайском крае в селе Урюпино десятилетний мальчик во время прогулки получил удар током от поврежденного провода и погиб. Трагедия произошла на территории заброшенного участка.
12:44:38 24-03-2026
Ну что и требовалось доказать. Как минимум причинение смерти по неосторожности. Нет же, мне доказывали, что "можно так подключать, право имеем и т.д.". Кстати, ежели два года гаражом никто не пользовался, чего б этот провод было не выдернуть из розетки? Религия не позволила?
14:36:39 24-03-2026
у нас все с правами, никого с обязанностями
12:50:27 24-03-2026
по состоянию здоровья он избежит наказания ?
12:55:55 24-03-2026
рано или поздно кого-то это провод все равно убил бы. снести все самоволы и сараи . двор должен быть безопасен для жителей
13:01:51 24-03-2026
Сколько еще таких гаражей по городу?
14:40:44 24-03-2026
Гость (13:01:51 24-03-2026) Сколько еще таких гаражей по городу? ... Гаражей сколько можно, убирают которые мешаются.
С электрикой намудрил, экономист, должен ответить.
Шпану всегда с крыш сгонял, свернёт шею или на штырь свалится, ответственность всегда пополам
20:47:00 24-03-2026
Сколько еще таких дедов по стране?
14:05:03 24-03-2026
Безусловно, мальчика жалко, но почему детям родители не объясняют, что ходить, прыгать и скакать по чужому имуществу-это плохо и непозволительно. Есть гараж в собственности, делайте что хотите с ним. Неоднократно наблюдала картину, как ребятишки устраивали из крыши гаража горку, а родители спокойно стояли и смотрели как они портят чужое имущество. Если бы родители донесли эту информацию до детей, трагедии можно было бы избежать. И не нужно говорить, что это дети, какой с них спрос-в данном случае, пострадавший мальчик уже взрослый, уже должен понимать что хороша, а что плохо. Возможно, данный случай станет наукой не только у проверяющих инстанций подобных владений, но и для родителей, который в первую очередь несут ответственность за своё чадо.
14:15:27 24-03-2026
Не находите, что лишение жизни - слишком суровое наказание даже за возможную порчу имущества?.. А трагедия бы все равно случилась рано или поздно, только пострадал бы кто-то идущий мимо, например. Или родственники хозяина, если бы пришли в гараж, который был под напряжением.
14:18:50 24-03-2026
Гость (14:05:03 24-03-2026) Безусловно, мальчика жалко, но почему детям родители не объя...
Не надо рассказывать про воспитание. Воспитывать можно сколько угодно и как угодно, будь вы того правильнее и дети ваши тоже, но... это дети, вы можете даже не знать о том, что ваш воспитанный ребенок лазит по крышам или, как в Зеленодольске, вышел на лёд.
14:29:41 24-03-2026
так сильно чужое имущество беспокоит, аж на целую простыню на Амике накатала
данный случай станет наукой
=====
гибель ребенка всего лишь "данный случай", и вообще-поделом ему, да?
когда ж вы уйметесь, воспитатели недоделанные , расчеловеченыые особи. второй день клюете пацана,никак не уйметесь
14:36:02 24-03-2026
теперь понятно, про кого говорят отрицательно умный
14:48:57 24-03-2026
еще и бездушная.
променяли душу на тряпки с айфонами
променяли душу на тряпки с айфонами
14:37:54 24-03-2026
что лишение жизни - слишком суровое наказание даже за возможную порчу имущества?..
===
там думать нечем дамочке, выросло поколение потребителей
15:12:09 24-03-2026
Кадастровая служба городская когда начнет нормально работать?!