Женщина выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря гороскопу

Она выигрывает второй год подряд

14 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала крупный джекпот в государственных лотереях, организованных Минфином России. В мае 2025 года она выиграла 5 миллионов рублей в игре "Большая 8", а уже в августе ее ждал еще больший успех – 10 миллионов рублей в лотерее "5 из 36", сообщает РБК.

Секрет своего успеха победительница объясняет доверием к астрологическим прогнозам.

«18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны счастливые дни. В этот день я купила билет и выиграла 5 миллионов. А в августе и представить не могла такой удачи – рассчитывала максимум на 10 тысяч, чтобы закрыть небольшие долги, а получила 10 миллионов!» – рассказывает Екатерина.

Лотерея "5 из 36" стала для москвички неожиданным экспериментом – билет она приобрела случайно за 15 минут до тиража. Хотя ее любимыми играми традиционно остаются "Большая 8", "4х4" и "Турнир".

Свои выигрыши Екатерина планирует потратить на помощь родственникам, благотворительность и улучшение жилищных условий.

«Обязательно помогу приюту для животных в Подмосковье. Хочу установить памятник двоюродному брату. И, возможно, купим с сыном еще одну квартиру – пока живем вместе», – делится планами победительница.

Как отмечают в пресс-службе лотерей, случай Екатерины не единичен – многие победители признаются, что их выигрыши совпадали с благоприятными астрологическими прогнозами. Статистика показывает, что чаще всего крупные суммы выигрывают Близнецы, Весы и Скорпионы.

В 2024 году лидерами стали Близнецы, Скорпионы и Козероги, а в первом квартале 2025 года удача чаще улыбалась Близнецам, Весам и Девам.

Ранее почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи.

Комментарии 11

Avatar Picture
Глоба

10:14:12 14-08-2025

Подтверждаю, всё так и было! Всем желаю удачи в лотереях... и всего вам хорошего.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:12 14-08-2025

Глоба (10:14:12 14-08-2025) Подтверждаю, всё так и было! Всем желаю удачи в лотереях... ... Нам там держаться?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Глоба

10:55:46 14-08-2025

Гость (10:38:12 14-08-2025) Нам там держаться? ...
Разумеется, вы держитесь там и слушайте гороскопы, ведь они иногда творят чудеса в сознании заблудших душ...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:33 14-08-2025

--
"18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны счастливые дни. В этот день я купила билет и выиграла 5 миллионов. А в августе и представить не могла такой удачи – рассчитывала максимум на 10 тысяч"
--
В мае выиграла 5 миллионов, а в августе уже долги появились?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:04 14-08-2025

Гость (10:43:33 14-08-2025) --"18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны... врет! я тоже Рыбы - нифига не выиграла!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:41 14-08-2025

Больше всего везет в лотерею армянам и хорошим знакомым главного армянина над лотореями

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:14 14-08-2025

Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала крупный джекпот в государственных лотереях, организованных Минфином России.
При этом Катя умолчала, что работает именно в Минфине. ))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Глоба

10:58:57 14-08-2025

Гость (10:39:14 14-08-2025) Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала кру...
Звёзды подсказывают, что личным секретарём министра

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

10:46:26 14-08-2025

Я настолько сильно верю что сейчас организаторы лотерей честные и неподкупные люди, что последнюю лотерейку я покупал в СССР, там ещё краешек с дырочкой был, который надо было оторвать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:50 14-08-2025

1 (10:46:26 14-08-2025) Я настолько сильно верю что сейчас организаторы лотерей чест... "Спринт" называлась, если мне не изменяет память)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:12 14-08-2025

Не верю!!!

  -1 Нравится
Ответить
