Женщина выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря гороскопу
Она выигрывает второй год подряд
14 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала крупный джекпот в государственных лотереях, организованных Минфином России. В мае 2025 года она выиграла 5 миллионов рублей в игре "Большая 8", а уже в августе ее ждал еще больший успех – 10 миллионов рублей в лотерее "5 из 36", сообщает РБК.
Секрет своего успеха победительница объясняет доверием к астрологическим прогнозам.
«18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны счастливые дни. В этот день я купила билет и выиграла 5 миллионов. А в августе и представить не могла такой удачи – рассчитывала максимум на 10 тысяч, чтобы закрыть небольшие долги, а получила 10 миллионов!» – рассказывает Екатерина.
Лотерея "5 из 36" стала для москвички неожиданным экспериментом – билет она приобрела случайно за 15 минут до тиража. Хотя ее любимыми играми традиционно остаются "Большая 8", "4х4" и "Турнир".
Свои выигрыши Екатерина планирует потратить на помощь родственникам, благотворительность и улучшение жилищных условий.
«Обязательно помогу приюту для животных в Подмосковье. Хочу установить памятник двоюродному брату. И, возможно, купим с сыном еще одну квартиру – пока живем вместе», – делится планами победительница.
Как отмечают в пресс-службе лотерей, случай Екатерины не единичен – многие победители признаются, что их выигрыши совпадали с благоприятными астрологическими прогнозами. Статистика показывает, что чаще всего крупные суммы выигрывают Близнецы, Весы и Скорпионы.
В 2024 году лидерами стали Близнецы, Скорпионы и Козероги, а в первом квартале 2025 года удача чаще улыбалась Близнецам, Весам и Девам.
10:14:12 14-08-2025
Подтверждаю, всё так и было! Всем желаю удачи в лотереях... и всего вам хорошего.
10:38:12 14-08-2025
10:55:46 14-08-2025
Разумеется, вы держитесь там и слушайте гороскопы, ведь они иногда творят чудеса в сознании заблудших душ...
10:43:33 14-08-2025
"18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны счастливые дни. В этот день я купила билет и выиграла 5 миллионов. А в августе и представить не могла такой удачи – рассчитывала максимум на 10 тысяч"
В мае выиграла 5 миллионов, а в августе уже долги появились?
11:14:04 14-08-2025
10:18:41 14-08-2025
Больше всего везет в лотерею армянам и хорошим знакомым главного армянина над лотореями
10:39:14 14-08-2025
Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала крупный джекпот в государственных лотереях, организованных Минфином России.
При этом Катя умолчала, что работает именно в Минфине. ))
10:58:57 14-08-2025
Звёзды подсказывают, что личным секретарём министра
10:46:26 14-08-2025
Я настолько сильно верю что сейчас организаторы лотерей честные и неподкупные люди, что последнюю лотерейку я покупал в СССР, там ещё краешек с дырочкой был, который надо было оторвать.
14:35:50 14-08-2025
17:37:12 14-08-2025
Не верю!!!