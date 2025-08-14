Женщина выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря гороскопу

Она выигрывает второй год подряд

14 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Москвы Екатерина за три месяца дважды сорвала крупный джекпот в государственных лотереях, организованных Минфином России. В мае 2025 года она выиграла 5 миллионов рублей в игре "Большая 8", а уже в августе ее ждал еще больший успех – 10 миллионов рублей в лотерее "5 из 36", сообщает РБК.

Секрет своего успеха победительница объясняет доверием к астрологическим прогнозам.

«18 мая я прочитала гороскоп, где для Рыб были указаны счастливые дни. В этот день я купила билет и выиграла 5 миллионов. А в августе и представить не могла такой удачи – рассчитывала максимум на 10 тысяч, чтобы закрыть небольшие долги, а получила 10 миллионов!» – рассказывает Екатерина.

Лотерея "5 из 36" стала для москвички неожиданным экспериментом – билет она приобрела случайно за 15 минут до тиража. Хотя ее любимыми играми традиционно остаются "Большая 8", "4х4" и "Турнир".

Свои выигрыши Екатерина планирует потратить на помощь родственникам, благотворительность и улучшение жилищных условий.

«Обязательно помогу приюту для животных в Подмосковье. Хочу установить памятник двоюродному брату. И, возможно, купим с сыном еще одну квартиру – пока живем вместе», – делится планами победительница.

Как отмечают в пресс-службе лотерей, случай Екатерины не единичен – многие победители признаются, что их выигрыши совпадали с благоприятными астрологическими прогнозами. Статистика показывает, что чаще всего крупные суммы выигрывают Близнецы, Весы и Скорпионы.

В 2024 году лидерами стали Близнецы, Скорпионы и Козероги, а в первом квартале 2025 года удача чаще улыбалась Близнецам, Весам и Девам.

