Правда ли, что по России распространяется вирус, такой же опасный, как COVID-19?
Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ)
12 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
В последние дни в СМИ и соцсетях активно распространяется информация об опасном вирусе РСВ, который сравнивают с COVID-19. Правда ли это и что делать, чтобы защититься от него – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России появился новый смертельно опасный вирус?
Нет, это не соответствует действительности. Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который не является новым. Как следует из официального заявления Роспотребнадзора, это "хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ)". Распространение инфекции имеет сезонный характер, и ее всплески в отдельные периоды – обычная практика для многих респираторных вирусов.
Почему о нем так активно заговорили сейчас?
Поводом стала публикация нового исследования международной группы ученых в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open. Это исследование не открыло сам вирус, но вновь привлекло внимание к его способности вызывать тяжелые осложнения, особенно у госпитализированных пациентов.
Насколько вирус опасен на самом деле?
Опасность РСВ не стоит преуменьшать, но ее важно оценивать объективно. Наибольшую угрозу вирус представляет для младенцев (большинство детей переносят его в первые два года жизни) и пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями. У них РСВ может приводить к тяжелому бронхиолиту и пневмонии. Упоминаемый уровень смертности в 5% относится именно к группе госпитализированных пациентов, что указывает на тяжелейшие случаи, а не на общую смертность от вируса.
Правда ли, что вирус похож на COVID-19?
Исследование показало, что по риску некоторых осложнений (аритмия, инсульт, сердечная недостаточность) РСВ может превосходить COVID-19 среди госпитализированных. Однако в отличие от ковида на старте пандемии это давно известный вирус с предсказуемым поведением, и для его диагностики в России существуют надежные тест-системы, разработанные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Что делать для защиты?
Меры профилактики являются стандартными для всего спектра респираторных инфекций и официально рекомендованы Роспотребнадзором. Для эффективной защиты необходимо соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать жилые и рабочие помещения, а в сезон простуд по возможности избегать мест массового скопления людей. Кроме того, крайне важно ограничивать социальные контакты и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых же признаков заболевания, таких как кашель, насморк или повышение температуры.
Ключевое - тестирование. А его проводят при обращении? Что-то глубоко сомневаюсь...
08:18:44 12-11-2025
Остаётся только ответить на вопрос - кавид был на самом деле такой страшный!? Или кому-то хотелось всех напугать и посадить по домам...!?
11:47:45 12-11-2025
Гость (08:18:44 12-11-2025) Остаётся только ответить на вопрос - кавид был на самом деле... ..а Вы сами не заметили ? По-моему, можно разделить жизнь на До и После, т.к. постковидные изменения продолжается до сих пор.
08:48:49 12-11-2025
Очередные страшилки.
08:49:24 12-11-2025
Давненько ничего не было слышно про пандемии... пора прогревать тему.
17:35:12 12-11-2025
Такой же опасный репрессивным мракобесием?