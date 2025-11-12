Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ)

12 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В последние дни в СМИ и соцсетях активно распространяется информация об опасном вирусе РСВ, который сравнивают с COVID-19. Правда ли это и что делать, чтобы защититься от него – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России появился новый смертельно опасный вирус? Нет, это не соответствует действительности. Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который не является новым. Как следует из официального заявления Роспотребнадзора, это "хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ)". Распространение инфекции имеет сезонный характер, и ее всплески в отдельные периоды – обычная практика для многих респираторных вирусов.

2 Почему о нем так активно заговорили сейчас? Поводом стала публикация нового исследования международной группы ученых в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open. Это исследование не открыло сам вирус, но вновь привлекло внимание к его способности вызывать тяжелые осложнения, особенно у госпитализированных пациентов.

3 Насколько вирус опасен на самом деле? Опасность РСВ не стоит преуменьшать, но ее важно оценивать объективно. Наибольшую угрозу вирус представляет для младенцев (большинство детей переносят его в первые два года жизни) и пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями. У них РСВ может приводить к тяжелому бронхиолиту и пневмонии. Упоминаемый уровень смертности в 5% относится именно к группе госпитализированных пациентов, что указывает на тяжелейшие случаи, а не на общую смертность от вируса.

4 Правда ли, что вирус похож на COVID-19? Исследование показало, что по риску некоторых осложнений (аритмия, инсульт, сердечная недостаточность) РСВ может превосходить COVID-19 среди госпитализированных. Однако в отличие от ковида на старте пандемии это давно известный вирус с предсказуемым поведением, и для его диагностики в России существуют надежные тест-системы, разработанные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.