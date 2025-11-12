НОВОСТИОбщество

В последние дни в СМИ и соцсетях активно распространяется информация об опасном вирусе РСВ, который сравнивают с COVID-19. Правда ли это и что делать, чтобы защититься от него – в материале amic.ru.

Правда ли, что в России появился новый смертельно опасный вирус?

Нет, это не соответствует действительности. Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который не является новым. Как следует из официального заявления Роспотребнадзора, это "хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ)". Распространение инфекции имеет сезонный характер, и ее всплески в отдельные периоды – обычная практика для многих респираторных вирусов.

Почему о нем так активно заговорили сейчас?

Поводом стала публикация нового исследования международной группы ученых в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open. Это исследование не открыло сам вирус, но вновь привлекло внимание к его способности вызывать тяжелые осложнения, особенно у госпитализированных пациентов. 

Насколько вирус опасен на самом деле?

Опасность РСВ не стоит преуменьшать, но ее важно оценивать объективно. Наибольшую угрозу вирус представляет для младенцев (большинство детей переносят его в первые два года жизни) и пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями. У них РСВ может приводить к тяжелому бронхиолиту и пневмонии. Упоминаемый уровень смертности в 5% относится именно к группе госпитализированных пациентов, что указывает на тяжелейшие случаи, а не на общую смертность от вируса.

Правда ли, что вирус похож на COVID-19?

Исследование показало, что по риску некоторых осложнений (аритмия, инсульт, сердечная недостаточность) РСВ может превосходить COVID-19 среди госпитализированных. Однако в отличие от ковида на старте пандемии это давно известный вирус с предсказуемым поведением, и для его диагностики в России существуют надежные тест-системы, разработанные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Что делать для защиты?

Меры профилактики являются стандартными для всего спектра респираторных инфекций и официально рекомендованы Роспотребнадзором. Для эффективной защиты необходимо соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать жилые и рабочие помещения, а в сезон простуд по возможности избегать мест массового скопления людей. Кроме того, крайне важно ограничивать социальные контакты и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых же признаков заболевания, таких как кашель, насморк или повышение температуры.

