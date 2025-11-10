Ученые предупреждают о новом вирусе, таким же опасным, как COVID-19
10 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Международная группа ученых предупредила о распространении нового респираторного вируса PCB, который по уровню опасности может быть сопоставим с COVID-19. Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open.
Согласно данным исследования, проведенного в Сингапурской больнице общего профиля, около 5–10% пациентов с симптомами обычной простуды на самом деле инфицированы вирусом PCB. Хотя этот патоген встречается реже гриппа или коронавируса, его последствия могут быть столь же серьезными.
Особую тревогу специалистов вызывают статистические данные: среди госпитализированных с вирусом PCB уровень смертности достигает 5%.
Кроме того, у инфицированных значительно повышается риск попадания в реанимационное отделение и развития таких опасных осложнений, как аритмия, инсульт, тромбоз, сердечная недостаточность.
По этим показателям новый вирус даже превосходит COVID-19.
«Наши исследования показывают: и у детей, и у пожилых пациентов РСВ может привести к серьезным краткосрочным и долгосрочным осложнениям», – заявил автор исследования Иэн Ви.
Специалист рекомендовал людям из групп риска обсудить с врачами возможные меры профилактики.
