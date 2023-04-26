Таунхаус с "комнатным" барбекю предлагают приобрести барнаульцам

26 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Просторный таунхаус с дизайнерским ремонтом продают на правом берегу Оби в Барнауле, он стоит 84 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 14,5 млн рублей.

Снаружи двухэтажный таунхаус похож на небольшой торговый центр. Он отделан плиткой и выглядит довольно скромно – сначала даже не кажется, что это жилой дом. Такое объявление разместили на "Авито".

































Фото: "Авито"

В таунхаусе три комнаты. Его площадь составляет 172 кв. м. Освещение в нём приглушённое. Часть мебели – плетёная, а на стене висит огромный пейзаж. Правда, непонятно, картина это или гобелен.

В объявлении добавляют, что в придачу с таунхаусом его новому владельцу достанутся кухонный гарнитур и техника.

Занятная деталь: посреди таунхауса расположено гигантское барбекю с чёрной трубой. Возникает вопрос, как оно работает в доме – есть дымок или нет… Ну и наверняка за дымоходом глаз да глаз: не придётся ли быть трубочистом?

Также в "комплекте" с недвижимостью идёт своя парковка и причал для катеров.