С дымком. Таунхаус с гигантским барбекю посреди комнаты продают за 14 млн в Барнауле
Таунхаус с "комнатным" барбекю предлагают приобрести барнаульцам
26 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Просторный таунхаус с дизайнерским ремонтом продают на правом берегу Оби в Барнауле, он стоит 84 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 14,5 млн рублей.
Снаружи двухэтажный таунхаус похож на небольшой торговый центр. Он отделан плиткой и выглядит довольно скромно – сначала даже не кажется, что это жилой дом. Такое объявление разместили на "Авито".
В таунхаусе три комнаты. Его площадь составляет 172 кв. м. Освещение в нём приглушённое. Часть мебели – плетёная, а на стене висит огромный пейзаж. Правда, непонятно, картина это или гобелен.
В объявлении добавляют, что в придачу с таунхаусом его новому владельцу достанутся кухонный гарнитур и техника.
Занятная деталь: посреди таунхауса расположено гигантское барбекю с чёрной трубой. Возникает вопрос, как оно работает в доме – есть дымок или нет… Ну и наверняка за дымоходом глаз да глаз: не придётся ли быть трубочистом?
Также в "комплекте" с недвижимостью идёт своя парковка и причал для катеров.
08:55:45 26-04-2023
простенько смотрится, по-деревенски)
10:08:58 26-04-2023
как обычно лодочный гараж по документам?
16:05:11 26-04-2023
ну как-то максимально неуютно. как в сельской гостинице