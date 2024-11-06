Сбер: данные около 90% взрослых россиян утекли в Сеть

Чаще всего причиной утечки становятся ошибки в работе организаций

06 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

В открытом доступе оказалось около 90% персональных данных взрослых россиян, пишет телеканал "360".

Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью РБК.

По его словам, ситуация с утечкой персональных данных выглядит крайне тревожной. По оценкам специалистов, в открытом доступе находится около 3,5 миллиарда строк данных. К сожалению, уже около 90% взрослого населения имеют какие-либо персональные данные в открытом доступе.

Кузнецов отметил, что причиной утечки данных часто становятся ошибки в работе организаций. В 2023 году и начале 2024 года основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Доля утечек данных от банков составила менее 2%.