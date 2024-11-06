Сбер: данные около 90% взрослых россиян утекли в Сеть
Чаще всего причиной утечки становятся ошибки в работе организаций
06 ноября 2024, 19:40, ИА Амител
В открытом доступе оказалось около 90% персональных данных взрослых россиян, пишет телеканал "360".
Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью РБК.
По его словам, ситуация с утечкой персональных данных выглядит крайне тревожной. По оценкам специалистов, в открытом доступе находится около 3,5 миллиарда строк данных. К сожалению, уже около 90% взрослого населения имеют какие-либо персональные данные в открытом доступе.
Кузнецов отметил, что причиной утечки данных часто становятся ошибки в работе организаций. В 2023 году и начале 2024 года основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Доля утечек данных от банков составила менее 2%.
19:44:25 06-11-2024
А кто виноват? Трамп?
21:02:18 06-11-2024
Гость (19:44:25 06-11-2024) А кто виноват? Трамп?... Обама. Импичмент т. Обаме.
19:44:53 06-11-2024
Бизнес и ниичего личного
23:01:29 06-11-2024
Гость (19:44:53 06-11-2024) Бизнес и ниичего личного ... Это не бизнес, это тупорылые операторы персональных данных ни разу не сидели как следует.
23:00:02 06-11-2024
Подозрительна точность знаний спербанка
01:33:43 07-11-2024
Греф не скупится ни чем...
07:54:47 07-11-2024
У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а второй все остальные банки Т-Банк, Альфа, ВТБ, Почта Банк. Угадайте на какой номер звонят мошенники. Правильно, ТОЛЬКО на тот к которому привязан Онлайн Сбербанк.
09:00:52 07-11-2024
гость (07:54:47 07-11-2024) У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а... У меня в телефоне 2 симки- одна только для банков, и постоянно неактивна, а вторая- для звонков, притом, номер этот засвечен по работе и везде, где только можно... Никто не звонит, ну, разве что, новосибирский застройщик квартиры предлагает...
09:35:06 07-11-2024
гость (07:54:47 07-11-2024) У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а...
Так на сбере наверно и денежек побольше у вас - они возможно и в моменте видят сколько у ково баблишка полеживает
09:40:39 07-11-2024
помню как девушка на ресепшене в сбере уговаривала меня биометрические параметры к карте привязать. Я ответил нет, спасибо! Прошло 5 лет никогда такого не было и вот опять. Как в воду глядел))))
12:37:26 07-11-2024
Гость (09:40:39 07-11-2024) помню как девушка на ресепшене в сбере уговаривала меня биом... вы путаете жидкое и ракетку от бадминтона