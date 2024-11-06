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Сбер: данные около 90% взрослых россиян утекли в Сеть

Чаще всего причиной утечки становятся ошибки в работе организаций

06 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991
Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

В открытом доступе оказалось около 90% персональных данных взрослых россиян, пишет телеканал "360".

Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью РБК.

По его словам, ситуация с утечкой персональных данных выглядит крайне тревожной. По оценкам специалистов, в открытом доступе находится около 3,5 миллиарда строк данных. К сожалению, уже около 90% взрослого населения имеют какие-либо персональные данные в открытом доступе.

Кузнецов отметил, что причиной утечки данных часто становятся ошибки в работе организаций. В 2023 году и начале 2024 года основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Доля утечек данных от банков составила менее 2%.

банки

Комментарии 11

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Гость

19:44:25 06-11-2024

А кто виноват? Трамп?

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Гость

21:02:18 06-11-2024

Гость (19:44:25 06-11-2024) А кто виноват? Трамп?... Обама. Импичмент т. Обаме.

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Гость

19:44:53 06-11-2024

Бизнес и ниичего личного

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Гость

23:01:29 06-11-2024

Гость (19:44:53 06-11-2024) Бизнес и ниичего личного ... Это не бизнес, это тупорылые операторы персональных данных ни разу не сидели как следует.

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Гость

23:00:02 06-11-2024

Подозрительна точность знаний спербанка

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Гость

01:33:43 07-11-2024

Греф не скупится ни чем...

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гость

07:54:47 07-11-2024

У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а второй все остальные банки Т-Банк, Альфа, ВТБ, Почта Банк. Угадайте на какой номер звонят мошенники. Правильно, ТОЛЬКО на тот к которому привязан Онлайн Сбербанк.

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Гость

09:00:52 07-11-2024

гость (07:54:47 07-11-2024) У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а... У меня в телефоне 2 симки- одна только для банков, и постоянно неактивна, а вторая- для звонков, притом, номер этот засвечен по работе и везде, где только можно... Никто не звонит, ну, разве что, новосибирский застройщик квартиры предлагает...

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Гость

09:35:06 07-11-2024

гость (07:54:47 07-11-2024) У меня два телефона, на один привязана ТОЛЬКО карта сбера, а...
Так на сбере наверно и денежек побольше у вас - они возможно и в моменте видят сколько у ково баблишка полеживает

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Гость

09:40:39 07-11-2024

помню как девушка на ресепшене в сбере уговаривала меня биометрические параметры к карте привязать. Я ответил нет, спасибо! Прошло 5 лет никогда такого не было и вот опять. Как в воду глядел))))

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Гость

12:37:26 07-11-2024

Гость (09:40:39 07-11-2024) помню как девушка на ресепшене в сбере уговаривала меня биом... вы путаете жидкое и ракетку от бадминтона

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